Почему депутаты защищают блат в вузах?

“Что-то депутаты мутят... Объясните мне, кто понял, тестирование отменили?” – просит будущий абитуриент на форуме сайта Украинского центра оценивания качества образования. В тот день Верховная рада завалила законопроект относительно независимого внешнего оценивания.

Объясняем: не отменили. Внешнее независимое оценивание будет, более того, сертификат станет единственным "пропуском" в приемные комиссии вузов.

А то касается позиции депутатов, то напрашивается одно объяснение: слуги народа, очевидно, не пожелали на законодательном уровне приравнять своих чад (не суть важно - детей, внуков, родственников в третьем колене) к детям простых смертных.

"Его (законопроект - авт.) не приняли не из-за вопросов собственно просветительских, а возможно из-за других... – говорит министр образования. - Я не буду это комментировать..".

За то, что законопроект не прошел, глава комитета ВР по вопросам науки и образования бютовец Владимир Полохало всю ответственность возлагает на регионалов:

"В Партии регионов, возможно, накопились достаточное количество детей и внуков, которые хотели бы просто поступить в вузы без процедуры тестирования. Но я не хотел бы так думать. Хотелось бы верить, что дети и внуки квалифицированных депутатов достаточно успешно учатся в школах и способны пройти внешнее оценивание".

"Я не вижу рациональных объяснений, почему не хватило нескольких голосов. Невыгодно тем, кто хочет дискредитировать саму идею внешнего независимого оценивания, - делится Полохало с УНИАН. Около 70-80% родителей согласно опросу общественного мнения хотели бы именно такой способ поступления в вузы. Сегодня очень важно модернизировать нашу систему высшего образования, уменьшить масштабы коррупции".

Согласно позиции регионалов, которую представил Вадим Колесниченко, “внешнее тестирование, так называемое независимое, безусловно сужает уровень образования и образованности выпускников наших школ”. Вопросы в тестах он назвал абсурдными (причем без всякой аргументации), добавив, что “детям навязываются нацистская идеология, фашистская идеология, искажается наша история, нагнетаются русофобские настроения”.

Нардеп Мартынюк позицию своих товарищей-коммунистов объясняет тем, что, мол, тестирование снизит общеобразовательный уровень учеников: "Каждый школьник, начиная где-то с 5 класса, будет уже думать о тех экзаменах, о тех тестах, которые ему нужно будет написать и он... начихал на другие предметы, он будет изучать только эти предметы".

Если отказ поддержать образовательную реформу со стороны коммунистов и регионалов был прогнозируем, то довольно странной и двусмысленной (хотя и не первый раз) оказалась позиция Блока Литвина. Олег Зарубинский, виступая с трибуны ВР, отметил, что “наличие внешнего тестирования без законодательной регламентации - это действительно серьезная проблема”. Показалось, что выступление Зарубинского было в интересах ВНО. Но голосование доказало противоположное. При принятии законопроекта за основу проголосовали 222 депутата – нунсовцы, бютовцы и регионал Чорновил. Блок Литвина не голосовал в полном составе. Почему не просто политик, а университетский педагог, академик, профессор, в свое время начальник управления Министерства высшего и среднего специализированного образования УССР, вице-президент НАНУ Владимир Литвин не желает реформирования украинского образования? (Во втором голосовании по вопросу о возврате к рассмотрению законопроекта Литвин, правда, добавил свой голос, но это уже не имело никакого смысла).

Литвин, оказывается, думает, что Украина рано или поздно вернется к старой экзаменационной системе. “Весь мир начинает отходить от тестирования, а мы его только вводим”, - отметил он. Даже с утверждением о том, что ВНО является шагом на пути в борьбе со взяточничеством и коррупцией в системе образования, Литвин не согласился и сделал громкое заявление, что “коррупцию побороть невозможно и ее можно только возглавить”.

Министр образования же считает, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для того, чтобы проводить внешнее независимое оценивание: "В Законе “О высшем образовании” четко определенно, что условия поступления в вузы формулирует Министерство образования, и не написано, должен ли это быть устный экзамен, письменный, или тестирование. Это - компетенция МОН".

А директор Украинского центра оценивания качества образования пригласил на общественное наблюдение за ходом тестированя представителей любых политических партий вместе с представителями родительских комитетов, вузов, СМИ.

"Мы не стесняемся присутствия любого количества общественных наблюдателей. Мы не ставим целью что-то спрятать, - заверил Игорь Ликарчук.

Невзирая на первое поражение, политики-сторонники ВНО уже зарегистрировали новый проект о ВНО. За словами Полохало, новый документ “существенно отличается от кабминовского, хотя на ту же тему”. Им, в частности, предусмотрено введение ответственности за нарушение порядка проведения тестирования.

Мы обратились к известному украинскому социологу, заместителю директора Института социологии Евгению Головахе с вопросами: о чем свидетельствует неприятие украинскими политиками закона о ВНО и готово ли в принципе наше общество к такой образовательной реформе?

- Это очень плохой сигнал. Это свидетельствует об их общем уровне. Об их приоритетах и стремлениях сохранить систему тотальной коррупции в стране. ВНО - это шанс для способных людей прорваться сквозь систему разного рода блата, административного и денежного давления на приемные комиссии. Я понимаю, что полностью обойти это пока невозможно. Но тестирование – это все-таки шанс для талантливых детей, независимо от того, есть ли у него эти рычаги влияния или нет.

Меня удивляет позиция Литвина. Он в первую очередь должен понимать, что это шанс и перспектива для талантливых людей. Для науки это было бы очень важно. Я не знаю, чем он руководствовался.

Я считаю, что ВНО - очень правильный шаг на пути усовершенствования нашей системы образования.

С коррупцией борются именно такими шагами: открытостью, созданием ровных условий, а не милицейскими мерами.

Анна Ященко