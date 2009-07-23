Пукач передал через адвоката, что "пока" ничего не говорил

Бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей ПУКАЧ заявляет, что не называл следствию заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, а также не давал показаний относительно того, где находится голова убитого журналиста.

Об этом в прямом эфире 5 канала заявил адвокат А.ПУКАЧА Сергей ОСЫКА, ссылаясь на сегодняшнюю беседу со своим подзащитным.

В частности, по словам адвоката, А.ПУКАЧ заявил, что информация о том, что он назвал заказчиков убийства и место, где находится голова Г.Гонгадзе, широко разошедшаяся в СМИ, не соответствует действительности, что “он этого не говорил, не делал”.

Адвокат подчеркнул, что, делая это заявление, он руководствуется той информацией, которую получил сегодня во время встречи с А.ПУКАЧЕМ.

По словам С.ОСЫКИ, он дважды переспрашивал подзащитного относительно озвученных в СМИ упомянутых заявлений, и тот ответил: “Я такой информации не давал, она не соответствует действительности”.

На вопрос адвоката, намерен ли А.ПУКАЧ дать такую информацию, последний, по словам С.ОСЫКИ, заявил: «Нет», однако добавил: «Пока».

Как сообщал УНИАН, вчера заместитель председателя СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ признал свое непосредственное участие в убийстве Г.Гонгадзе и назвал заказчиков убийства, но пока следственные действия в отношении их не проводится. Вместе с тем В.ГРИЦАК отказался называть какие-либо фамилии, сославшись на тайну следствия.

Также, по словам В.ГРИЦАКА, А.ПУКАЧ признался, что знает место, где находится голова журналиста и пообещал показать это место.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре 2000 года в Таращанском лесу было найдено обезглавленное тело, которое в результате нескольких экспертиз было признано останками Г.Гонгадзе.