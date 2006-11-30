Третьяков рассказал, кто кормит Нашу Украину

Народный депутат Украины от «Нашей Украины» Александр ТРЕТЬЯКОВ подчеркивает, что в партии «Народный Союз Наша Украина» нет проблемы с лидерством.

Об этом депутат заявил в интервью газете «Дело» (№219 от 30 ноября).

«Такой проблемы нет. У нас есть лидер - Виктор ЮЩЕНКО. Который четко сказал, что был, есть и будет с партией», - заявил А.ТРЕТЬЯКОВ, добавив, что партия не нуждается в сильном лидере, чтобы прикрыть им отсутствие сильной программы.

«Я искренне не понимаю, почему эту же проблему, кроме партийцев, вот уже второй месяц обсуждают все СМИ? Может, все дело в том, что мы - действительно самая сильная партия, с которой связывают ожидания люди? Ведь побед для партии менее чем с двухлетней историей у нас гораздо больше, чем у других», - говорит А.ТРЕТЬЯКОВ.

Он также позитивно оценивает идею проведения предварительных выборов в «Нашей Украине». «Праймериз - хорошая идея. Это позволит всех поставить в равные и честные условия. Каждый в партии сможет высказаться в пользу тех или иных достойников, съезд определит, кто в партии лидер. Хотя сегодня могу уверенно сказать, что праймериз пройдет банально. Лидером партии все равно будет Виктор ЮЩЕНКО», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

На вопрос о дальнейшей тактике «Нашей Украины» в контексте того, что Партия регионов уверенно отбирает власть, А.ТРЕТЬЯКОВ ответил: «Цивилизованное общество в таком случае выясняет свои отношения путем досрочных выборов. И тот, кто на этих выборах победит, будет иметь полное право говорить, куда идет страна».

Депутат также признал, что после парламентских выборов было ошибкой не договориться с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО по поводу ее премьерства. «Если за БЮТ проголосовали 22% избирателей - больше, чем за любую другую «оранжевую» партию, - у меня нет аргументов, почему Юлия ТИМОШЕНКО не могла быть премьером. Неправда, что ЮЩЕНКО был против ее персоны на этом посту. Он выступал за то, чтобы она формировала коалицию. Мы просто не успели. МОРОЗ нас предал в тот момент, когда мы уже обо всем договорились», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

Также в интервью он рассказал о финансировании «Нашей Украины». Сейчас, по его словам, партию финансируют ее члены. «Во время избирательной кампании люди, которые до прихода в политику имели бизнес, сумели накопить капитал, помогли партии, в которой состоят и в идеологию которой верят. Но я не основной донор. Мы с Петром ПОРОШЕНКО, Николаем МАРТЫНЕНКО и Давидом ЖВАНИЕЙ дали поровну — по 4 млн. грн. Не должно быть второго или первого по финансированию», - добавил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Кроме того, депутат ответил на вопрос и о собственных источниках дохода, сказав, что живет на ренту. «У меня в Ощадбанке, государственном банке Украины, лежит достаточно крупная сумма денег, несколько миллионов долларов. Мне вполне на жизнь хватает 10-11% годовых», - рассказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

На вопрос о принадлежащих ему медиа-активах, А.ТРЕТЬЯКОВ ответил: «13 декабря будет презентация медиахолдинга «Главред», и вы официально получите все ответы».