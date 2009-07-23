Москаль о Пукаче: лучше бы до выборов сидел и пас коров

Народный депутат от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ не считает задержание обвиняемого в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывшего начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА реализацией какой-либо политической технологии накануне выборов Президента Украины.

Об этом Г.МОСКАЛЬ заявил в интервью УНИАН.

Он отметил, что считает некомпетентными и неуместными заключения многих политологов, экспертов, что задержание А.ПУКАЧА будет иметь позитивные последствия, в частности, для Президента Виктора ЮЩЕНКО.

“Все говорят, что это ЮЩЕНКО хочет накануне выборов поднять свой рейтинг”, - отметил народный депутат.

В то же время, по его мнению, эти события именно накануне выборов негативно повлияют на действующего Президента.

Как объяснил Г.МОСКАЛЬ, “о том, что ПУКАЧ был исполнителем и организатором убийства журналиста, известно давно и подтверждено Киевским городским апелляционным судом”.

“И ничего нового о его личной роли в убийстве Гонгадзе обнаружено не будет. На кого он укажет? Он укажет на тех, кого уже нет в живых. Ни на одного, кто жив, он не укажет. На этом будет поставлена точка. И заказчик обнаружен, очевидно, не будет”, - считает депутат.

Такое развитие событий, по мнению Г.МОСКАЛЯ, в который раз покажет несостоятельность В.ЮЩЕНКО как главы государства выполнить одно из своих принципиальных обещаний – найти и привлечь к ответственности настоящих организаторов убийства Г.Гонгадзе, что негативно будет воспринято в обществе, а, следовательно, в который раз снизит электоральные симпатии Президента.

В то же время, депутат отметил, что следствию также необходимо разобраться с теми, кто помогал А.ПУКАЧУ скрываться и избегать ответственности. “Случайно он попался. Лучше бы до выборов сидел и пас коров”, - сказал Г.МОСКАЛЬ.