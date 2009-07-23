Тимошенко улетела в Днепропетровск
08:42, 23 июля 2009Политика
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Кабмин проведет выездное заседание
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Днепропетровск, где проведет выездное заседание Кабинета Министров по вопросам поддержки агропромышленного комплекса в период сбора урожая.
Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня выездного заседания правительства 18 вопросов.
Также в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с работой ООО «Производственное предприятие «Агроспилка» и госпредприятия «Днепропетровский научно-производственный комплекс «Электровозстрой».
Кроме того, премьер откроет выставку «Всеукраинский день поля – 2009».
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