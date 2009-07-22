Литвин о коалиции, критиканах и запасе жира

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН признает, что в деятельности коалиции есть определенные трудности.

Об этом он заявил во время эфира на 5-ом канале.

«То, что сегодня есть сложности с коалицией, для меня это абсолютно не секрет», - сказал он. В то же время, по словам В.Литвина, он особенно об этом не беспокоится, поскольку для него главное: есть действенная работа парламента или ее нет. «Говорят, что сегодня нет коалиции. Это и коню понятно, что ее нет», - сказал он. При этом спикер всем критиканам посоветовал предложить свой вариант коалиции. «Предложите, дайте свою программу», - сказал Председатель ВР.

В.ЛИТВИН считает, что кризис никоим образом не повлиял на жизнь украинских депутатов.

«Вряд ли их кризис достал. Запас еще огромен. Жирок нагулян неплохо», - сказал он. Председатель ВР считает, что если бы депутаты действительно чувствовали кризис, то не было бы той бессмыслицы, которую мы сегодня наблюдаем. «Так можно только с жира беситься, другого объяснения я не нахожу», - сказал он.