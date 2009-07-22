ГАИ перехватила еще две машины с крылатыми ракетами ЧФ

Сотрудники ГАИ Севастополя остановили две машины Черноморского флота, перевозившие противокорабельные крылатые ракеты "Малахит", сообщает "Украинская правда". Как сообщил изданию источник в ГАИ, ракеты перевозились под охраной, но без сопровождения пожарных.

По словам источника, российские военные утверждали, что везут только запчасти к ракетам, однако при досмотре автомобилей выяснилось, что это не так.

Инцидент стал уже вторым за последний месяц. 10 июля в Севастополе задержали колонну из трех "КрАЗов", в которых российские моряки везли крылатые ракеты из одной воинской части в другую.

Тогда был составлен акт о нарушении соглашения "О статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины", а машинам с ракетами пришлось вернуться в пункт отправления.