Провал политики Кремля –2. Что делать дальше с Януковичем?

Выборы окончились, а России все неймется

Помниться, во время избирательной кампании лидеры «Нашей Украины» заверяли публику, что нынешнее обострение украинско-российских отношений временное. Мол, Москва просто подыгрывает оппозиции перед выборами... Вот после 26 марта они сразу и обязательно улучшатся. Этот оптимизм легко объясняется лишь с точки зрения заданий контрпропаганды, то есть необходимости отрицать такой же пропагандистский тезис «бело-голубых» о «помаранчевой» власти как первопричине конфликтов с Россией. В действительности же никакого улучшения двусторонних отношений после окончания в Украине избирательного процесса нет и не может быть.

На выборах в Верховную Раду оппозиция (и Россия тоже) мечтали о реванше, то есть об устранении «помаранчевых» от власти. Основания для таких мечтаний давали конституционные изменения, которые существенно сузили властные полномочия «помаранчевого» Президента. Кроме того, создание антипрезидентского большинства в парламенте и антипрезидентского правительства порождали нетеоретическую вероятность импичмента и досрочных выборов главы государства. Реванша, как известно, не произошло, и «помаранчевая» власть никуда не делась. Следовательно, если ухудшение украинско-российских отношений за последний год было вызвано неудовлетворением Кремля новой, «недружелюбной» к России властью в Киеве (а это именно так), то никаких оснований для улучшения этих отношений в настоящее время объективно не существует.

Как сберечь целомудрие пророссийских лозунгов

Какая именно коалиция будет создана в Украине – без или с Партией регионов, - для Кремля уже пустяки, которые не могут кардинально повлиять на его политику в отношении Киева. Даже если Партии регионов вдруг повезет (союз НУ - БЮТ - СПУ становится все реальнее) создать коалицию с «Нашей Украиной», то о своих основных лозунгах – «мягкий федерализм», «русский государственный язык» и «ЕЭП», которые дали львиную долю голосов, им придется забыть, а следовательно, Россия нет ни какого резона использовать свое влияние на украинскую внутреннюю политику, чтобы такая коалиция состоялась. Кстати, именно невыгодность для России коалиции НУ и ПР – с одной стороны, и стремление к такой коалиции самих “регионалов” – с другой, хорошо показывает, что в действительности Москва не имеет полного контроля над политикой «донецких». И что пророссийская риторика последних - не столько заказ работодателей из Кремля, сколько дань настроениям так называемого восточного электората Украины. Стопроцентно руководить из Кремля можно было бы “витренковцами” или даже коммунистами, однако решать для Москвы стратегические задания в Украине те не способны из-за своей очевидной маргинальности.

Как не странно на первый взгляд, но для россиян тактически выгоднее, когда послевыборная власть в Украине будет сформирована без участия “регионалов”.

Стопроцентная оппозиционность Партии регионов даст ей (и россиянам) возможность сберечь целомудрие пророссийских лозунгов, и их можно будет опять в полную мощность задействовать на следующих выборах. России не придется смягчать давление на Украину, чтобы подтвердить влияние Партии регионов в Москве. Такое смягчение при условии, что «помаранчевые» будут играть ведущую роль в коалиции с «бело-голубыми», объективно будет укреплять ту самую «недружелюбную» власть и, соответственно, будет ослаблять пророссийскую оппозицию, а также будет воспринято всеми вполне однозначно – как ощутимый проигрыш России. Не меньший чем тот, когда она откровенно поставила на Януковича-президента. С неминуемым падением престижа России и лично Владимира Путина в глазах руководства государств ее близкого и дальнего зарубежья и в глазах украинских избирателей, которые голосовали за “регионалов”, коммунистов и “витренковцев”. Наконец, «помаранчевая» коалиция развяжет руки Москве в ее политике все большего давления на Украину.

Отношения между соседними странами, а тем более между такими специфическими соседями как Украина и Россия, не могут застыть на месте, они должны хоть в какую-то сторону развиваться. Поскольку «помаранчевые» власть сохранили, а основные пророссийские лозунги Партия регионов, коммунистов и “витренковцев” не получили поддержки большинства украинских избирателей, России просто не остается ничего другого, как вести дело к еще большему ухудшению украинско-российских отношений.

Ющенко – не Кучма

Так складывается, что сегодня наиболее неприемлемым для России является именно смягчение своей украинской политики. За последний год жесткий курс Москвы относительно «помаранчевой» власти уже набрал разгон, и в некоторых ключевых вопросах, например цена газа, россияне уже не смогут повернуть назад. В целом несколько ключевых моментов двусторонних отношений после Майдана, а именно: новые цены на газ, инвентаризация объектов Черноморского флота, диаметрально противоположные позиции относительно Приднестровья, - обозначили своеобразный Рубикон, после какого возвращения к тому характеру отношений, который преобладал во времена президентства Леонида Кучмы, уже невозможно.

Для России логическим остается лишь один путь: усиливать давление на Украину созданием как можно большего количества малых и больших трудностей для украинской экономики и украинской государственности, ожидая благоприятного момента, когда критическая масса этих трудностей вынудит украинскую власть идти на поклон к Москве или приведет к полной дискредитации «помаранчевых» в глазах украинских граждан. Настолько полной, что украинский избиратель приведет к власти политические силы, которые во внешней и внутренней политике полнее будут ориентироваться на Москву. Тогда и наступит, за стратегическим замыслом Кремля, время, когда Украина очутится в состоянии так называемого «ограниченного суверенитета», то есть, фактически, станет территорией, которая имеет формальные признаки государственности (гимн, герб и тому подобное), но прочь все ресурсы которой используются исключительно в интересах России.

Другой путь - то есть без давления, которое может оказывать огромная страна на страну малую, - для России невозможен, потому что ей, по большому счету, нечего предложить украинцам – ни высшего уровня жизни, ни большей свободы и демократии. Другие способы, такие как втягивание наивысших украинских руководителей в личную зависимость от Кремля, уже применялись, и не дали желаемых для россиян результатов. Майдан в один момент разрушила всю паутину, которую Кремль успел сплести вокруг украинских лидеров за десятилетие кропотливой «спецслужбовской» суматохи.

Однако сказать, что нынешняя стратегия России относительно Украины обречена на неудачу, нельзя. К сожалению, зрелость и профессиональность украинской элиты, в том числе и той ее части, которая в настоящее время при власти, настолько низка, что оставляет россиянам объективные основания надеяться на успех политики все более откровенного давления на Украину.

России даже Бакай не нужен, если его перестанет искать украинский Интерпол

Среди таких оснований (кроме, конечно, неумения эффективно преодолевать экономические неурядицы) – наивное стремление нынешней власти как можно быстрее спрятаться от давления России под зонтиком Запада. Быстро спрятаться, как малыш под маминой юбкой от Бабы Яги, не выйдет... И не потому, что, мол, Запад не захочет ссориться с Россией из-за Украины. Не стоит считать, что Запад в принципе не способен (или не согласен) на решительное противодействие России. Способен, если решит, что, во-первых, это ему выгодно именно в геополитическом плане, во-вторых - что есть ради чего идти на обострение отношений с Россией.

Украина еще должна показать Западу, что она готова идти до конца, защищая свою независимость. То есть не прятаться от России, а четко отстаивать перед ней свои интересы. Образно говоря, Запад готов стать рядом с Украиной, но никогда не согласится, чтобы Украина стояла за спиной Запада, когда тот решительно будет бороться с Россией за украинские интересы, рискуя своими.

Украинской элите, по крайней мере, большей ее части, нужно перестать переоценивать российскую мощь. Да, Россия имеет множество тактических преимуществ перед Украиной – от наличия энергоресурсов до намного более опытных дипломатов и возможностей спецслужб. Однако Украина имеет намного более высокую мотивацию к борьбе, потому что для нее это борьба за выживание. Дело остается за малым: чтобы украинская элита поняла, что она не будет элитой, когда потеряет страну, где она могла бы ею быть. В России даже Бакай не нужен, если его перестанет искать украинский Интерпол.

Украина уже испытала, и будет еще испытывать, ощутимые удары от опытных в таких делах россиян. И все же курс Ющенко на отказ от «безгалстучных» способов выстраивания украинско-российской политики – курс правильный. Разграничиваться нужно, другого пути утверждения реальной независимости Украины от России, лишения реального статуса колониальной российской территории - нет. А главное – понять наконец банальную истину: наибольшая угроза украинской независимости сегодня, как и все последние 15 лет, остается в действиях украинской же власти: предпринимает она успешные шаги во внутренней политике – зависимость от России уменьшается, делает неправильные – растет.

Ярослав Федоренко