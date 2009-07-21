Ющенко и Байден зашли в киевское кафе (фото)

После завершения церемонии памяти жертв Голодомора Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф БАЙДЕН неформально пообщались с киевлянами.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, также В.ЮЩЕНКО пригласил Дж.БАЙДЕНА в одно из кафе выпить кофе во время неформальной беседы.

В.ЮЩЕНКО, в частности, рассказал Дж.БАЙДЕНУ интересные подробности из многовековой истории Киева.

Вице-президент США, в свою очередь, выразил чрезвычайное восхищение киевскими пейзажами и поинтересовался историей Украины.