Ющенко и Байден зашли в киевское кафе (фото)
16:36, 21 июля 2009Политика
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Гостю понравились пейзажи
После завершения церемонии памяти жертв Голодомора Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф БАЙДЕН неформально пообщались с киевлянами.
Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, также В.ЮЩЕНКО пригласил Дж.БАЙДЕНА в одно из кафе выпить кофе во время неформальной беседы.
В.ЮЩЕНКО, в частности, рассказал Дж.БАЙДЕНУ интересные подробности из многовековой истории Киева.
Вице-президент США, в свою очередь, выразил чрезвычайное восхищение киевскими пейзажами и поинтересовался историей Украины.
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