Прямую телефонную линию Кабмина заклинило

Сегодня, 21 июля, прямая телефонная линия Кабинета министров Украины не будет работать по техническим причинам.

Об этом сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Следующая прямая телефонная линия с участием министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ состоится 24 июля 2009 года, - проинформировали в Кабмине.