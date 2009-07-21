Прямую телефонную линию Кабмина заклинило
13:46, 21 июля 2009Политика
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Куйбида будет на связи в пятницу
Сегодня, 21 июля, прямая телефонная линия Кабинета министров Украины не будет работать по техническим причинам.
Об этом сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.
Следующая прямая телефонная линия с участием министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ состоится 24 июля 2009 года, - проинформировали в Кабмине.
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