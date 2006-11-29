Чем депутат отличается от обычного человека - версия Цушко

Лидер парламентской фракции Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО убежден, что распада коалиции и отставки председателя Верховной Рады не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО сообщил журналистам в парламенте.

В частности, отвечая на вопрос, насколько достоверным является распад парламентской коалиции в связи со вчерашней поддержкой социалистами президентского законопроекта о Голодоморе, В.ЦУШКО сказал: «Возможность есть всегда, но распада не будет».

Отвечая на вопрос, возможна ли отставка председателя ВР А.МОРОЗА, В.ЦУШКО отметил, что «отставки МОРОЗА не будет».

Он добавил, что «инстинкт самосохранения у человека самый сильный, а у депутатов - он сильнее в пять раз».