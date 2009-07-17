Приостановку новых тарифов в Киеве Кличко приписали напрасно

Шевченковский районный суд Киева своим постановлением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 года относительно повышения коммунальных тарифов. Суд принял это решение по иску правозащитника Виктора КУЛИ, а не Блока Виталия Кличко. Об этом УНИАН сегодня сообщила гражданка Людмила ОСТРЯКОВА, которая выступает стороной по этому делу.

В информации от 15 июля УНИАН цитировал сообщение пресс-службы Блока Кличко, в котором в частности, отмечалось: "Шевченковский районный суд Киева постановлением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 года относительно повышения коммунальных тарифов для киевлян, обжалованных Виталием КЛИЧКО". Перед публикацией материала корреспондент УНИАН обратился в пресс-службу Блока Кличко за некоторыми уточнениями. Там нам сообщили дату принятия судебного решения, но не уточнили, что это решение вынесено по иску В.КУЛИ, а не по иску В.КЛИЧКО.

Сегодня на форуме на своем сайте "Общественный правозащитник" В.КУЛЯ также опроверг информацию СМИ о том, что якобы Шевченковский райсуд Киева 6 июля объединил его иск с иском В.КЛИЧКО.

"Вопрос об объединении в одно производство иска Виталия КЛИЧКО с моим делом № 2а-57/09 в суде не рассматривался, - объясняет правозащитник. - Более того, вопрос об открытии производства по административному иску Виталия КЛИЧКО до сих пор не решен, поскольку первая редакция его иска содержала недостатки".

В.КУЛЯ пишет на форуме сайта, что "на данное время иск В.КЛИЧКО после устранения недостатков находится на рассмотрении у судьи ВОЛОШИНА, а мое дело находится в давно уже открытом производстве. Именно по этому делу судьей САВИЦКИМ О.А. было принято постановление: "Остановить действие распоряжений Киевской городской государственной администрации от 29 апреля 2009 года".

Правозащитник также напомнил, что КГГА обжаловала это постановление в апелляционном порядке. "То есть, никакой победы не было, это очередное процессуальное действие", - отметил правозащитник.