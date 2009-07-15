В Украине появились три новые политические партии

Министерство юстиции приняло решение о регистрации трех политических партий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, осуществлена регистрация политической партии „Справедливая страна”.

Согласно информации, предоставленной в Минюст, решение о создании партии было принято на учредительном съезде организации 28 апреля 2009 года. Председателем политической партии "Справедливая страна" избран Руслан ТОКАРЬ (1975 г.р., генеральный директор ООО "Тако").

Также Министерством юстиции принято решение о регистрации политической партии „Партия сильной власти”.

Регистрация осуществлена на основании решения об образовании партии, принятого учредительным собранием организации от 20 августа 2008 года. Председателем политической партии "Партия сильной власти" избрана Лариса СЕРГИЕНКО (1970 г.р., заместитель директора ООО "АБВ-комби").

Кроме того, Минюстом зарегистрирована политическая партия „Партия местного самоуправления”.

Решение об образовании организации было принято учредительным съездом от 2 мая 2009 года. Согласно информации, предоставленной в Минюсту, руководителем партии избран Алексей РЖЕЧЦКИЙ (1966 г.р., помощник народного депутата).

Министерством юстиции внесены записи о регистрации новых партийных организаций в Реестр политических партий Украины.

По состоянию на 15 июля 2008 года в Украине зарегистрировано 172 политические партии.