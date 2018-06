“Консул пытался дать пощечину не мне, а Украинскому государству”

Дипломат растянул губы и начал кривляться... Стукнул по стеклянной перегородке, которая разделяла нас, напротив моего лица, как будто бил меня по лицу... “Вопросы здесь задаем мы!”... Гражданке Валентине Малей в Консульстве Греции в Киеве не дали визу. Событие, собственно, не такое уж из ряда вон выходящее, хотя сегодня такое случается все реже. Поток работников в Европу резко сократился – в мире кризис, безработица, туристические потоки падают, и довольно много стран пытаются по крайней мере не создавать искусственных преград украинским туристам.

Но Валентине Малей не просто визу не дали... Руководитель Консульского отдела Греческого посольства Димитриос Михалопулос провел с ней такое “собеседование”, которое по меньшей мере тянет на внутреннее служебное расследование Министерства иностранных дел Греции.

После публикации об инциденте в прессе мы связались с его участниками.

– В Греции я была несколько раз, – рассказала нам Валентина Малей. – Ездила туда с семьей исключительно на отдых – в четыре- и пятизвездочные гостиницы на Крите, на острове Закинтос, на Пелопоннесе. В этот раз тоже сдала документы – через турфирму “Музенидис Тревел” – для недельной поездки на Халкидики. За гостиницу и авиабилет было заплачено 1300 евро. Соответствующие документы, конечно, были сданы в посольство – все, как всегда. Но за два дня до поездки мне сообщили в турфирме, что визу не поставили с мотивацией: “подозрительно часто ездит в Грецию”. Связались с Консульством, там сказали, что завтра в 10.30 консул ожидает меня на собеседование, чтобы пересмотреть документы. Я пришла в назначенное время... За стеклянной перегородкой консул о чем-то разговаривал с сотрудницей – очевидно, украинкой. Та сказала мне подать документы. Я заметила, что у консула неестественно дрожат руки, он нервным движением взял пачку моих документов и стал хаотически их перебирать, не глядя на них. Я молча ожидала. Консул сначала что-то эмоционально говорил...

“Я еду на отдых на Халкидики в забронированную гостиницу, – начала было я. – Там уже отдыхает моя семья, которая полетела туда несколько дней назад... Что-то не так?”

“Женщина, перебила меня работница”. – Вопросы здесь задаем мы! Кто у вас находится в Греции?»

«Дочь, зять и их ребенок”, – сказала я.

“Тогда вам нужна не туристическая виза. – сказала работница, очевидно, переводя слова консула. – Пусть ваша дочь сделает вам вызов».

«Вы не поняли, сказала я. Они такие же туристы, как и я... Как они могут послать мне вызов, когда они граждане Украины и проводят там отпуск?” Я показала на ваучер и другие документы, из которых все было понятно...

“Женщина! Вопросы здесь задаем мы”, – опять оборвала меня работница украинского происхождения.

Консул вдруг начал кричать по-гречески, обращаясь вроде бы ко мне, но сотрудница не переводила, она обеспокоено глянула на него и немного отодвинулась в сторону. Хотя, судя по всему, особо не удивилась.

Он хлопнул моим паспортом по столу, стукнул рукой... И вдруг – я едва поверила собственным глазам: консул вытянул шею, вытаращился и начал мне кривляться, растянул губы и глаза пальцами... Тогда он резко подскочил к стеклянной перегородке, что нас разделяла, и несколько раз стукнул по ней рукой напротив моих глаз, сначала кулаком, будто бил меня в лицо, а затем ладонью – как будто пытался дать пощечину... Я была шокирована и не могла вымолвить ни слова... Услышав ругательства и шум, к нам из другой комнаты выглянул какой-то консульский клерк – похоже, это был охранник, – он обеспокоенно глянул на консула. Я забрала паспорт и покинула помещение.

– Что говорил консул, вы разобрать не могли?

– Нет. Он кричал по-гречески... Но у меня - многолетний педагогический стаж и знаю наверняка, что судя по хамским жестам и мимике, это не была нейтральная лексика...

– Что, по вашему мнению, могло означать описанное вами кривлянье господина консула?

– Не знаю. Наверное, он решил, что я заробитчанка, с которой он может позволить себе такую манеру общения, и в его глазах я выгляжу такой, как он показал...

– Были ли свидетели вашего собеседования? – Я же говорю: украинская сотрудница консульства и греческий клерк. Очень надеюсь, что в помещении посольства ведется видеонаблюдение, и руководство господина консула просмотрит видеозапись. Думаю, оно будет шокировано не меньше, чем я.

– Объяснили ли вам, что значит фраза “слишком часто ездит в Грецию”?

– Нет... Я собиралась объяснить, что действительно часто отдыхаю в Греции, последний раз была там на майские праздники, но меня никто не слушал... Но дело не в том, что мне не предоставили визу... Если консульство не успело проверить, почему я ездила в Грецию в мае – я это понимаю: туристический сезон, большой наплыв людей. И для меня это не большая потеря... Но меня глубоко возмутила недостойное поведение дипломата. Он пытался дать пощечину не мне – а моему государству! Неужели мое правительство не способно защитить меня от такого произвола?

– По нашей информации, после огласки этого инцидента консул готов был предоставить вам визу... – Ну причем здесь виза? Мне не нужны “взятки” за молчание, я лишь хочу цивилизованного, европейского отношения к моему государству!

Мы пытались связаться с консулом Димитриосом Михалопулосом. Сотрудница консульства сказала по телефону, что об инциденте ей известно, но консул никаких комментариев прессе не будет давать, “пока не приедет посол” (греческий посол находился в отъезде).

За последние годы Греческое консульство в Украине приобрело недобрую славу. Работники в Греции рассказывали авторам, что платили по несколько тысяч евро за получение виз через фирмы, которые специализируются на отправках рабочей силы. Прежнего консула в Украине Костянтиноса Бибикоса даже осудили в Греции на 21 год лишения свободы за взяточничество. Также были осуждены соучастники взяточника: 19 лет получил клерк Греческого консульства и 9 лет – гражданка Украины, которая работала в киевской турфирме. Министерство иностранных дел Греции провело кадровую ротацию среди своих дипломатов в Украине. Но кадровая проблема, похоже, до сих пор остается актуальной...

К сожалению, мы не знаем биографии нынешнего консула Димитриоса Михалополуса. Но человек с таким же именем уже оскандалился в должности греческого консула в Македонии из-за... своей “грубости”. Македонская пресса активно писала о "пренебрежительном, нецивилизованном, грубом отношении" к стране пребывания и “произволе” консула Посольства Греции в Скопье Димитриоса Михалопулоса. В греческом Министерстве иностранных дел, по данным македонской газеты “Вест”, он получил репутацию “конфликтной личности”.

Нам, признаться, неприятно обо всем этом писать... Потому что мы очень любим Грецию. И тоже “слишком часто” ездим туда на отдых... Нам импонирует рассудительный, неспешный подход греков к жизни... “Сига-сига”, говорят они, когда кто-то суетится, горячится, делает что-то поспешно, что значит “потихоньку-потихоньку”.

Когда мы разговаривали с участниками инцидента, собирали комментарии, нам было очень не по себе... Из телефонного разговора с работниками консульства стало понятно, что Валентину Малей по каким-то причинам восприняли как заробитчанку. Как будто это как-то оправдывает хамское поведение дипломата.

Мы легко представили ту “никчемную” в глазах господина консула, бесправную украинскую женщину, которая в борьбе за взлелеянную в мечтах визу стерпит любое унижение. Перед ней можно продемонстрировать благородный гнев, неуравновешенность, прибегнуть к приступу истерики, размахивать перед ее глазами кулаками – она все равно никуда не будет жаловаться, потому что ее жалкая заробитчанская карьера находится в могучих руках наделенного властью чиновника.

Юрист Андрей Гинкул из компании “Навигатор”, которая занимается, в частности, сферой туризма сказал нам следующее:

– Оценивая инцидент, который произошел в Посольстве Греции с юридической точки зрения, стоит отметить два основных момента. Во-первых, нужно разделить действия Консула как должностного лица и действия Консула – как человека. В обоих случаях гражданка Малей Валентина имеет право обжаловать как решение должностного лица, так и поведение гражданина Греции Димитриоса Михалопулоса. Разница заключается в процедуре обжалования. Решения Консула как должностного лица могут быть обжалованы: в Посольстве Греции в Украине (перед господином послом), и Министерстве иностранных дел Украины, в Министерстве иностранных дел Греции в специальных департаментах – Complaints, Greek and Foreign Citizen Accidents, Lost or Stolen Travelling Documents, Search for Foreign Persons in Greece, тел. 210-368-2357, 210-368-2358. В итоге можно добиться решения о выдаче визы. Поведение гражданина Греции Димитриоса Михалопулоса также может быть предметом обжалования в Посольстве Грации в Украине (перед господином послом), в МИД Украины, в МИД Греции (те же департаменты), а также предметом гражданского судебного иска о защите чести и достоинства и возмещения вреда, нанесенного недостойным и обидным поведением. Как правило, такой иск подается по месту расположения ответчика, то есть в данном случае – на территории Греции. По результатам рассмотрения иска можно получить компенсацию нанесенных моральных убытков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев отметил, что этот случай не останется без реагирования со стороны МИД, поэтому во внешнеполитическом ведомстве намереваются обстоятельно изучить ситуацию и принять соответствующие меры.

В Посольстве Греции в Украине УНИАН ответили, что посол сейчас не готов предоставить письменные комментарии, поскольку занимается расследованием инцидента – на это ему понадобится 2–3 дня. А госпожу Валентину Малей пригласили к послу на встречу.

Владимир Гетьман, Анна Ященко