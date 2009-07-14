Кинах: требования МВФ противоречат антикризисным мерам Украины

Многие из требований, которые выдвигает Международный валютный фонд в рамках предоставления Украине стабилизационного кредита, противоречат антикризисным мерам украинских властей и являются непрозрачными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, народный депутат Украины (ПР) Анатолий КИНАХ.

В частности, Украина "обязана ограничить рост денежной базы по отношению к 1 января 2009 г. более чем на 7-8%". «В тоже время тот же Международный валютный фонд дает прогноз инфляции за год, минимум, 13%. То есть по результатам года мы сужаем нашу монетарную базу», - сказал А.КИНАХ. Он отметил, что с одной стороны, Украине запрещают повышать показатель денежной базы, а с другой – принуждают искать внешние займы.

То же самое касается фискальной политики. «В Украине за 5 месяцев текущего года розничный товарооборот уменьшился на 20%, а реальная заработная плата уменьшилась на 10-11%», - отметил президент УСПП. По его словам, в этих условиях в стране повышаются ставки акцизов, углубляется проблематика возмещения налога на добавленную стоимость. А.КИНАХ отметил снижение платежеспособности национальных предприятий в условиях жесткой фискальной политики во время кризиса.

Кроме того, президент УСПП подчеркивает необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, что, тем самым, могло бы помочь не охладить экономику.

Как сообщал УНИАН, 10 июля руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что миссия МВФ будет рекомендовать Совету исполнительных директоров фонда увеличить следующий транш для Украины со 3,2 млрд. долларов до 3,3 млрд.

МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.