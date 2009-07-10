Партия «Батьківщина» готовится к юбилею

Во вторник, 14 июля, в 10.30, в Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15, ст. метро “Левобережная”) состоится торжественное собрание по случаю 10-летия партии “Всеукраинское объединение “Батьківщина”. В нем примет участие лидер партии Юлия Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, аккредитация журналистов проводится сегодня до 20.00 по телефонам: (044) 462-57-50 и 8-097-924-71-98.

Начало регистрации журналистов в Международном выставочном центре - в 8.00.