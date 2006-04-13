“Интимное здоровье 2006”. Открытие специализированной выставки во Дворце спорта

12-00 - Состоится открытие Второй специализированной выставки “Интимное здоровье 2006”. Организатор - ЗАО “Киевский дворец спорта” при поддержке Министерства здравоохранения Украины. Средства, полученные от реализации входных билетов на выставку будут переданы детям больным ВИЧСПИД (Спортивная пл., 1, фойе 2-го этажа); 14-00 - научно-практическая конференция Украинской ассоциации андрологии и сексуальной медицины

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter