НРУ договаривается с БЮТ о координации

Народный рух Украины ведет переговоры с Блоком Юлии Тимошенко о координации усилий как оппозиции.

Об этом сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (25 ноября – 1 декабря) лидер НРУ, министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК.

«Речь идет о возможной форме координации наших усилий как оппозиции», - отметил Б.ТАРАСЮК, комментируя заявление одного из лидеров БЮТ Александра ТУРЧИНОВА на одном из телеканалов о том, что НРУ ведет переговоры с БЮТ.

Отвечая на вопрос о том, с кем НРУ связывает свое оппозиционное будущее: с «Народным Союзом Наша Украина» либо с БЮТ, Б.ТАРАСЮК выразил мнение, что «в идеале оппозиция, конечно, должна бы быть объединенной», о чем свидетельствует опыт многих демократических стран с парламентской формой правления. «Но у Украины свои реалии и своя специфика. Что проявляется во всем - и в Конституции, и в деятельности политических сил, и в своих специфических формах «кидков», - сказал он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, «мы бы желали создания объединенной оппозиции». «Во всяком случае, мы не считаем возможным противопоставлять наших партнеров: НСНУ - БЮТу или наоборот. Мы за сотрудничество со всеми оппозиционными силами», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Хотя, по его словам, НРУ понимает «деликатность периода, переживаемого этой партией (НСНУ)», и «в то же время мы не забываем, что находимся в блоке «Наша Украина».