Бессмертный: «Давайте не будем называть фамилии, на все свое время»

Будущее соглашение о Коалиции демократических сил будет базироваться на подготовленном ранее меморандуме о коалиции демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос журналистов, предусматривает ли подписанный сегодня протокол, касающийся процедуры формирования коалиции назначения ее премьер-министром.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в пункте шестом этого протокола речь идет о том, что в основу будущего коалиционного соглашения будет положен меморандум, который был наработан «Нашей Украиной» и СПУ до парламентских выборов и, по ее словам, должен был быть подписан в 22.00 26 марта.

Как сообщалось ранее, согласно этому меморандуму, на должность премьер-министра своего представителя выдвигает та политическая сила из числа участников будущей коалиции, которая набрала больше всего голосов избирателей.

В свою очередь лидер «Нашей Украины» Р.БЕССМЕРТНЫЙ заверил, что участники коалиции не отступят от основополагающих принципов меморандума. Однако при этом он заметил, что сначала нужно отработать программные принципы деятельности коалиции, затем регламент, и только после того говорить о распределении сфер ответственности.

«Давайте не будем называть фамилии, на все свое время», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.