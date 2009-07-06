Зачем Литвин пугает нереальным роспуском парламента?

Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что правовых оснований для роспуска парламента нет.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя заявление председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА о том, что до 24 июля Президент Украины будет иметь право распустить парламент.

По словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, единственное основание для роспуска парламента - если 30 дней подряд народные депутаты не собираются на пленарные заседания. Он напомнил, что 3 июля состоялось внеочередное заседание ВР, и поэтому 30 дней уже никак нельзя высчитывать.

”Правовых оснований нет, и они не могут появиться, поскольку времени уже недостаточно - до 24 июля осталось меньше 30 календарных дней”, - сказал он.

По мнению политолога, своим заявлением В.ЛИТВИН хочет просто испугать политикум.

“Владимир Михайлович не просто играется в эту должность, как в свое время это делал ЯЦЕНЮК, а он чувствует ответственность, нервничает и именно поэтому немножко пугает, говоря о том, что возможен роспуск парламента”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он отметил, что скоро все пойдут в отпуска, а в сентябре начнется президентская избирательная кампания и будет не до роспуска парламента.

Заявление В.ЛИТВИНА о том, что он не будет закрывать сессию, если работа Верховной Рады будет заблокирована, М.ПОГРЕБИНСКИЙ рассматривает как средство давления на депутатов.

“Есть здесь техническая проблема, сессию действительно нужно закрыть. Я думаю, что он не может не закрыть сессию, это средство давления на депутатов”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ, напомнив, как в свое время Президент Леонид КУЧМА шантажировал парламент различными указами, и за ночь была принята Конституция.

По мнению М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, депутаты от Партии регионов не будут блокировать работу парламента, поскольку заинтересованы в принятии закона о выборах Президента.

“Они просто играют свою игру, демонстрируют желание представить себя как защитников интересов избирателей”, - считает он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН высказал мнение, что до 24 июля Президент Украины будет иметь право распустить Верховную Раду.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что 23 января 2010 года заканчиваются полномочия Президента, и если отчислять от этого срока полгода, то последний возможный роспуск ВР - 24 июля.

В.ЛИТВИН также отметил, что даже если не будет использован повод о 30-дневном блокировании работы ВР, то «могут быть задействованы методы революционной целесообразности».

Председатель ВР также отметил, что даже если будет закрыта очередная сессия ВР, то постоянно будут звучать инициативы о проведении внеочередных сессий.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что если не будет закрыта сессия Верховной Рады и на протяжении 30 дней не будет проведено заседание, Президент получит “рычаг” в отношении роспуска ВР.

При этом глава ВР заверил, что не будет закрывать очередную сессию парламента, если работа ВР будет заблокирована.