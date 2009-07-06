Тимошенко останется премьером при президенте-Януковиче?

Представитель Партии регионов Борис Колесников не исключает, что после выборов президента Виктор Янукович возглавит государство, а Юлия Тимошенко останется премьером.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Я не вижу в этом ничего чрезвычайного. Президент на сегодня не может формировать правительство. Кто бы ни выиграл – ему придется искать парламентское большинство. Более честным путем было бы избрать одновременно и президента, и парламент. Тогда бы власть получила бы вотум доверия и могла бы с чистого листа начать реформы экономики и политики", - отметил он.

Вместе с тем комментируя реплику Владимира Литвина о возможности того, что президент может распустить парламент, Колесников сказал, что это лишь констатация конституционной нормы, но оснований для роспуска парламента нет.

На замечание, что сессию могут не закрыть, после чего будет отсчитано 30 дней, и парламент распустят, Колесников высказал убеждение, что сессию закроют в соответствии с Конституцией.

Украинская правда