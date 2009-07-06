Москва обвиняет Ющенко в «полном идиотизме»

Слова украинского президента Виктора Ющенко о недружественном характере некоторых российских проектов в Украине вызвали возмущение в Москве. Об этом пишет newsru. Власти российской столицы, открывшие в Севастополе культурно-деловой центр, заверили, что их инициативы полезны и для русских, и для украинцев. Украине следовало бы взять их на вооружение, а не "предавать анафеме", заявили в правительстве Москвы.

В воскресенье Ющенко, отвечая на вопрос о своем отношении к проектам, подобным Дому Москвы в Севастополе, назвал их "провокацией против Украины". Он заявил, что правоохранительным органам стоит проверить деятельность российских гуманитарных и образовательных проектов на соответствие украинскому законодательству.

"Когда мы говорим о становлении государства, очевидно, против Украины будут десятки проектов, чтобы она не состоялась, - цитирует президента NEWSru.ua. - Достаточно часто сегодня, в том числе и в российских СМИ, называют Украину или искусственным государством, или случайным государством".

"Это проекты недружелюбные, - указал Ющенко. - Это проекты, которые настроены не только против государства в целом, против вас, против вашей семьи, против ваших детей. Это те проекты, которые приносят нестабильность, дрязги".

В Москве с такой постановкой вопроса не согласились. "Я считаю, что это полный идиотизм. Это полное безумие - такое заявление. Дом Москвы (российский культурно-деловой центр, созданный в 2006 году), то, что построено на территории Севастополя, в том числе жилье, - это является социальной составляющей для всего населения Крыма - и русских, и украинцев", - отметил пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова Сергей Цой.