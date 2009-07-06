Литвин думает, что ПР создает основания для роспуска парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Партия регионов пытается дать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО основания для роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что фракция Партии регионов делает все для того, чтобы парламент не работал и не было возможности закрыть сессию.

По его словам, в связи с этим начнется отсчет 30 дней с того дня, когда парламент не работает, что в соответствии с Конституцией Украины является основанием для роспуска Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 3 июля состоялось внеочередное заседание парламента.

На нем планировалось рассмотреть три вопроса, однако из-за блокирования работы ВР депутатами от фракции Партии регионов парламент принял лишь одно решение. “Регионалы” требовали рассмотреть законопроект о повышении размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Сегодня, 6 июля, первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что депутаты от ПР опять заблокируют работу Верховной Рады, если завтра не будет рассмотрен законопроект о повышении социальных выплат.