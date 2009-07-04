Академик просит понять: уровень жизни должен упасть

Увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы обернется для Украины дополнительным увеличением дефицита бюджета текущего года на 3-4% ВВП. Об этом в комментарии «Зеркалу недели» (№25 (753), 4 - 10 июля в 2009 г.) заявил академик, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ.

Комментируя принятый парламентом 25 июня в первом чтении законопроект о повышении прожиточного минимума, В.ГЕЕЦ подчеркнул, что подобные линейные решения неэффективны и вредны.

«Нам нужно осознавать, что этот кризис должен возобновить равновесие между реальными ресурсами и уровнем жизни. К сожалению, уровень жизни должен упасть. Такова трагедия нашего сегодняшнего дня», - отметил эксперт.

Об опасности ухудшения фискальной ситуации в связи с предложенным в законопроекте повышением прожиточного минимума до 808 гривен с 1 июля 2009 года предупреждает аналитик финансового рынка Дмитрий СОЛОГУБ.

«По нашим расчетам, в результате падения доходов бюджета (прежде всего, за счет резкого падения импорта и обвала ВВП) и несбалансированности Пенсионного фонда дополнительный фискальный дефицит (кроме 4% ВВП, предусмотренных в бюджете) может составить в этом году 3-5% ВВП. Таким образом, единственным реальным источником финансирования этих популистских мер может служить эмиссия НБУ, что неминуемо приведет к ускорению инфляции», - объяснил он.

При этом аналитик отметил, что в условиях острого экономического кризиса и негативных ожиданий населения повышения прожиточного минимума приведет к росту потребления (прежде всего импортных товаров) и увеличению спроса на доллар (в условиях чрезвычайного низкого уровня доверия как к национальной валюте, так и к банковской системе), соответственно усилив девальвационное давление на гривню.