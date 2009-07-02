СБУ собирает материалы о депортации крымских татар в 1944 г.

По поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Служба безопасности Украины во взаимодействии с Генпрокуратурой проводит сбор материалов, касающихся незаконных выселений в 1944 году крымско-татарского народа и других народов, которые проживали на территории Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Собираются и изучаются документы о преступлениях тоталитарного режима в 1944 году, устанавливаются и опрашиваются свидетели.

По результатам, в соответствии с требованиями национального законодательства, СБУ и Генпрокуратура предоставят правовую оценку незаконному насильственному выселению народов Крыма.

Как сообщалось, в 1944 году по приказу Иосифа Сталина весь крымско-татарский народ был обвинен в коллаборационизме и депортирован из Крыма. В целом были депортированы 193 тыс. 865 крымских татар.

Кроме них, из Крыма в 1944 году были выселены 11 тыс. армян, свыше 12 тыс. болгар и 14,5 тыс. греков.

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Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат ЧУБАРОВ надеется на помощь ЕС в решении политико-правовых проблем крымских татар.

Об этом он заявил сегодня в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Украинский политикум сегодня в целом не готов решать политико-правовые проблемы обустройства крымских татар. И здесь определенную лепту могли бы внести европейские институты, в частности, с помощью привлечения соответствующих специалистов”, - сказал Р.ЧУБАРОВ.

Сегодня заместитель председателя меджлиса уже провел встречу с депутатом Европарламента Чарльзом ТАННОКОМ (группа народных партий, Великобритания), а во второй половине дня выступит на заседании Европейского политического центра по теме развития Крыма.