Суд освободил 5 человек, повредивших памятник Ленину в Киеве

Шевченковский районный суд Киева сегодня вынес решение об освобождении из-под стражи под подписку о невыезде пяти человек, нанесших повреждения памятнику Ленину в центре Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Они будут находиться на подписке на время досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, 30 июня члены праворадикальной националистической организации нанесли повреждения памятнику Ленину в центре Киева. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и задержано 5 лиц.