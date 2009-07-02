Суд освободил 5 человек, повредивших памятник Ленину в Киеве
19:34, 02 июля 2009Политика
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Под подписку о невыезде
Шевченковский районный суд Киева сегодня вынес решение об освобождении из-под стражи под подписку о невыезде пяти человек, нанесших повреждения памятнику Ленину в центре Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Они будут находиться на подписке на время досудебного следствия.
Как сообщал УНИАН, 30 июня члены праворадикальной националистической организации нанесли повреждения памятнику Ленину в центре Киева. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и задержано 5 лиц.
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