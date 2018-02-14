Украина должна быть готова к тому, что Путин может расширит войну за пределы Донбасса - британский полковник

По его мнению, настаивать, что война идет на Донбассе и будет только на там – очень наивно. И если РФ решит расширить войну за пределы Донбасса, Украина должна быть готова быстро встретить врага.

Среди всего, что происходит в целом в Украине, в армии, до сих пор нет понимания, что все это серьезно, что "мы столкнулись с окрепшей Россией, которая не намерена останавливаться".

Читайте такжеМиротворцев на Донбассе должна возглавить Швеция при участии Бразилии и Беларуси – новый отчетОб этом написал британский полковник Глен Грант в статье, которая вышла на английском языке в издании Kyiv Post. "Взгляните хотя бы на последние дни: они поддерживают использование химического оружия в Сирии. По правде говоря, мы в крайне скверной игре", - написал Грант.

По его мнению, настаивать, что война идет на Донбассе и будет только на Донбассе – очень наивный взгляд на вещи. "И если они решат расширить войну за пределы Донбасса, вы должны иметь возможность двигаться быстро, быстро перебросить силы и встретить врага. А я не думаю, что Вооруженные силы уже настолько искусны. Надо начинать практиковаться, поскольку на создание мобильных бригад уйдет много времени. Бригад, которые на самом деле могут проехать в темноте 200 километров, занять оборонительные позиции, окопаться и быть готовыми уже где-то до семи часов следующего утра", - отметил полковник.

Он напомнил, что в российской прессе было сказано, что России понадобится еще три года, чтобы подготовиться - получить достаточно вооружений и натренироваться. "Например, они строят новые железнодорожные линии к старым складам, чтобы иметь возможность вытащить наружу все свое старое вооружение. Украина эту активность недооценивает", - отметил Грант.

Полковник отметил, что не знает какими могут быть временные рамки, однако по его мнению Россия еще не готова к возможному широкому наступлению на Украину. "Также вполне возможно, что они и не будут нападать. Что все, что они сделают, это разместят свои вооружения вокруг и будут угрожать стране, просто заявляя: "Мы можем разбить вас завтра". Это набор вариантов, которые имеет Россия", - подчеркнул Грант.

Он отметил, что у России есть чем угрожать Украине. "У нее есть, среди прочего, ракеты, которых пока нет у Украины, больше авиации, подготовленные в Сирии пилоты, а теперь и солдаты. Поэтому у россиян есть ряд вариантов, к которым они могут прибегнуть. Кроме того, Россия абсолютно непредсказуема", - отметил он.

По мнению британского полковника, наиболее разумное, что они сделают, это разместят как можно больше войск на Донбассе, "другими словами, оставят их там, чтобы атаковать по всему фронту". Он выразил уверенность, что Россия будет это делать преимущественно с помощью сепаратистов и наемников. "Основную армию используют уже для чего-то другого. Я не могу предсказать, где и как они это будут делать. Но если вы взглянете на передовую, вы уязвимы с севера, по всей границе с Беларусью, на северо-востоке, с моря в районе Одессы. У России есть выбор, если она захочет что-то сделать", - отмечает он.

Однако полковник отметил, что не имеет представления где может остановиться наступление россиян, если оно произойдет. "Можно вспомнить вторжение в Чехословакию в советские времена. По большому счету, оно было только на столицу... Конечно, если вы потеряете Киев, это будет уже другая игра, не так ли?", - задается вопросом военный.

Чтобы предотвратить возможное российское вторжение, полковник посоветовал стать как можно сильнее, и в дальнейшем становиться как можно сильнее. "Каждый раз, когда вы можете изготовить что-то лучше, надо это делать – и не обязательно на фронте, но непременно чтобы Россия могла видеть, что она противостоит чему-то качественному", -подытожил полковник.