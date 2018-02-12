Доклад ООН: на Донбасс необходимо отправить 20 тысяч миротворцев

Миротворцы должны быть солдатами из стран, не входящих в НАТО, отметили в ООН.

ООН опубликовала доклад, согласно которому для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо 20 тысяч миротворцев. Они должны быть солдатами из стран, не входящих в НАТО, отметили в организации.

Как пишет Reuters со ссылкой на доклад, для урегулирования конфликта нужны 20 тысяч миротворцев, а также четыре тысячи полицейских. Это позволит провести местные выборы согласно Минским соглашениям, после которых Киев сможет взять российско-украинскую границу под полный контроль и начать вывод тяжелой техники из региона.

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"Для проведения операции нужно набирать бойцов в некоторых европейских странах, например Швеции, государствах, имеющих опыт в миротворческой деятельности, наподобие Бразилии, а также в странах, которым доверяет Россия, например в Беларуси", - заявил автор доклада, эксперт по делам ООН в Колумбийском университете в США Ричард Гауэн.

"Если достаточно быстро отправить «в поля» достаточно серьезные силы, можно будет провести выборы в течение 12 месяцев после ввода миротворцев. После этого они останутся в спорной области еще два года, пока все успокоится", - утверждает автор доклада. Он отметил, что на введение 50 тысяч человек не согласится Россия.

Как сообщал УНИАН, ранее в Беларуси заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс.