Доклад ООН: на Донбасс необходимо отправить 20 тысяч миротворцев

15:37, 12 февраля 2018
Политика
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Можно будет провести выборы в течение 12 месяцев после ввода миротворцев / Фото УНИАН

Как пишет Reuters со ссылкой на доклад, для урегулирования конфликта нужны 20 тысяч миротворцев, а также четыре тысячи полицейских. Это позволит провести местные выборы согласно Минским соглашениям, после которых Киев сможет взять российско-украинскую границу под полный контроль и начать вывод тяжелой техники из региона.

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"Для проведения операции нужно набирать бойцов в некоторых европейских странах, например Швеции, государствах, имеющих опыт в миротворческой деятельности, наподобие Бразилии, а также в странах, которым доверяет Россия, например в Беларуси", - заявил автор доклада, эксперт по делам ООН в Колумбийском университете в США Ричард Гауэн.

"Если достаточно быстро отправить «в поля» достаточно серьезные силы, можно будет провести выборы в течение 12 месяцев после ввода миротворцев. После этого они останутся в спорной области еще два года, пока все успокоится", - утверждает автор доклада. Он отметил, что на введение 50 тысяч человек не согласится Россия.

Как сообщал УНИАН, ранее в Беларуси заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

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Теги: #война на Донбассе#миротворческая миссия на Донбассе