В США в холодильной камере грузовика обнаружили 60 мигрантов
05:06, 20 августа 2017Мир
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В числе мигрантов были 22 гражданина Гватемалы, 17 мексиканцев, 13 сальвадорцев и восемь уроженцев Гондураса.
Температура внутри составляла около 8°C / фото foxnews.com
В американском штате Техас сотрудники пограничной службы спасли 60 нелегальных мигрантов, которые находились в холодильной камере грузовика. Об этом сообщает Fox News.
Мигрантов, лежавших среди контейнеров с брокколи, обнаружила собака пограничников. Сообщается, что двери холодильной камеры были закрыты, и мигранты не могли оттуда сами выбраться. Температура внутри составляла около 8°C.
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В числе мигрантов были 22 гражданина Гватемалы, 17 мексиканцев, 13 сальвадорцев и восемь уроженцев Гондураса.
Им предложили помощь медиков, но все отказались.
Водителя грузовика задержали за нелегальную перевозку иностранцев.
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