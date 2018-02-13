Госдеп прокомментировал третью годовщину Минских договоренностей

Россия продолжает отрицать свое прямое участие в конфликте на Донбассе.

"Вчера была пасмурная третья годовщина подписания пакета мер по реализации Минских договоренностей", - говорится в заявлении Государственного департамента США.

Читайте такжеСША готовы помочь остановить войну на Донбассе - Волкер о третьей годовщине "Минска-2"К сожалению, Россия продолжает попирать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, поддерживая горячий конфликт в Украине, который забрал 10 тыс. жизней, включая 2 500 гражданских и заставил 1,6 млн украинцев покинуть дома, отметила пресс-секретарь Государственного департамента Гедер Науерт, передает Голос Америки.

Россия продолжает отрицать свое прямое участие, в то время как управляемые Россией силы продолжают запугивать и запрещать безопасный доступ невооруженным наблюдателям ОБСЕ и подавлять работу независимой прессы и гражданского общества, говорится в заявлении.

"Украина утвердила законодательство, включая амнистию для антиправительственных сил и особый статус Донбасса, подтвердив желание Киева воплотить Минские договоренности.

В тесном сотрудничестве с Францией и Германией, США продолжают призывать правительство России прекратить агрессию в Украине.

Пользуясь случаем, США утверждают, что санкции останутся в действии пока Россия не выполнит Минские договоренности полностью. Отдельные санкции, связанные с Крымом, останутся, пока Россия не вернет полуостров Украине", - подчеркнул Госдеп.