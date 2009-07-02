Завтра БЮТ обещает устроить экзамен для всех депутатов

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины, сзываемому по требованию фракции Блока Юлии Тимошенко, кроме решения вопросов кадровых назначений в правительстве, БЮТ будет требовать рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении главы фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО.

“Наша фракция всегда последовательно выступала за отмену любых привилегий для депутатского корпуса, и в первую очередь - неприкосновенности. Одной из первых законодательных инициатив БЮТ в Верховной Раде Украины нынешнего созыва был законопроект именно о снятии депутатской неприкосновенности. Однако в очередной раз наша инициатива не нашла поддержки”, - отметил глава фракции.

Он подчеркнул, что на протяжении работы Верховной Рады шестого созыва, фракция БЮТ неоднократно настаивала на принятии закона о снятии депутатской неприкосновенности. “Однако наши коллеги по парламенту под разными предлогами отказывались даже рассматривать такой законопроект. Несмотря на то, что фактически все политические силы перед выборами давали обещания избирателям, что депутаты будут лишены неприкосновенности в первую очередь”, - далее говорится в заявлении.

“Время проходит, отдельные политические силы упрямо добиваются перевыборов и все уже забыли о своих обещаниях”, - отметил глава фракции.

Именно поэтому, по его словам, фракция БЮТ на внеочередном заседании Верховной Рады Украины будет требовать рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности.

Рассмотрение этого вопроса Верховной Радой Украины будет экзаменом для всех политических сил, представленных в парламенте. Готовы ли они выполнять хотя бы главные свои обещания избирателям или способны лишь на сладкую ложь, отмечается в заявлении БЮТ.