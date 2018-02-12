Под АП произошла стычка между силовиками и сторонниками Саакашвили (фото, видео)

Всего под зданием АП находятся около 50 участников акции.

Под Администрацией президента находятся около 50 митингующих, которые пришли в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Там уже произошла стычка между силовиками и сторонниками Саакашвили. Об этом сообщает "Тиждень".

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По предварительной информации, одного митингующего задержали. Подразделения силовиков оттащили его за кордон, которым отмежевали Банковую от улицы Институтской.

По словам других митингующих, собравшихся на акции, задержанного зовут Юрий Дыбенко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Институтская и Банковая проходит акция в поддержку лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, которого сегодня по процедуре реадмиссии передали в Польшу.