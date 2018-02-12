У Вашингтона нет оснований для "усталости от Украины" - СМИ

Пять лет после Революции Достоинства в Украине ознаменовались самыми большими реформами за тридцать лет независимости.

Реформы в Украине не застыли и не останавливаются, отмечает в статье для The Hill Тарас Кузьо, аналитик Центра трансатлантических отношений университета Джонса Хопкинса. Действительно, разговоры об "усталости от Украины" в Вашингтоне не ко времени, убежден ученый.

Кузьо приводит примеры прогресса: отчет Европейского совета признает, что Украина прилагает значительные усилия в борьбе с отмыванием средств и терроризмом.

Новый отчет проекта по Мировому судопроизводству свидетельствует об улучшении в сфере "верховенства права", особенно по вопросу "безопасности и порядка".

Vox Ukraine, независимая аналитическая платформа отмечает, что реформы были воплощены в сфере децентрализации, здравоохранения, образования, создании антикоррупционных учреждений, регулировании бизнеса, банковской сфере и в НБУ, отмечает аналитик и напоминает о прогрессе в защите прав женщин в Украине.

Среди реформ, которые еще требуют воплощения, Кузьо перечислил создание антикоррупционного суда, продолжение приватизации.

Этим реформам противостоят пророссийские олигархи и украинские популисты, отмечает исследователь, приводя пример Юлии Тимошенко, которая является крупнейшим противником земельной реформы.

Важно помнить о контексте, в котором проходят реформы, убежден аналитик. Россия без объявления начала войну в Украине пять лет назад, и война ежедневно уносит жизни военных и гражданских.

Три четверти украинцев считают, что война останется на том же уровне, или усилится. Столько же убеждены, что целью Путина является разрушить независимость и суверенитет Украины.

Из-за агрессии России, Украина значительно расширила оборонный бюджет - до 6% ВВП, что больше чем в любой стране НАТО. Украина также возобновила военно-промышленный комплекс, который может производить современное оружие. Украинские вооруженные силы, которые в этом году получат помощь США, являются в лучшем состоянии чем когда-либо. Благодаря помощи США и Канады Министерство внутренних дел Украины реформировало милицию советского образца в полицию, также из внутренних войск был сформирован хорошо оснащенную Национальную гвардию.

В отличие от США, ЕС относительно недавно стал поддерживать реформы в Украине. ЕС выдал 52 рекомендации для парламентских реформ менее двух лет назад.

ЕС не может требовать такого же уровня реформ от Украины, как и от восточноевропейских стран, где он предлагал членство и финансовую поддержку реформ. "Восточное партнерство" предлагает Украине интеграцию, но не членство, напоминает ученый.