Люди, которые "похитили" Шепелева - не из военной прокуратуры- Матиос

Матиос назвал абсурдными заявления Шепелева, потому что Военная прокуратура не имеет и не осуществляет функции оперативной службы.

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос опроверг заявления экс-депутата Александра Шепелева о том, что люди, которые якобы его похитили несколько дней назад, были из военной прокуратуры.

Читайте такжеСуд арестовал экс-депутата Шепелева на 2 месяцаОб этом Матиос сообщил в комментарии "Украинской правде" на просьбу прокомментировать заявления Шепелева. "Это абсурдно по определению даже так думать", - заявил Матиос.

"Военная прокуратура не имеет и не осуществляет функции оперативной службы, прослушивания, разведки и спецназа. Поэтому утверждение Шепелева, а следовательно, и журналистов - об установлении его местонахождения и дальнейшего содержания военной прокуратурой точно являются абсурдными", - подчеркнул он.

"Если подозреваемый Шепелев будет иметь фантазию и желание рассказать о различных действиях политикума Украины, и это будет иметь признаки тех или иных преступлений, мы, как и всегда это делали, расследуем и проверим все полностью объективно, беспристрастно и по закону, не глядя на фамилии и должности", - добавил Матиос.

Как сообщал УНИАН, экс-нардеп от БЮТ и Партии регионов Александр Шепелев был задержан 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Заседание суда после начала перевели в закрытый режим работы. В ночь на 10 января Печерский райсуд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

Он бежал в Венгрию, которая впоследствии выдала его Украине. Однако из Украины Шепелев сбежал из-под ареста в больнице вместе с конвоиром в Россию.

В апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.