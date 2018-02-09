Военная прокуратура открыла дело из-за "сломанной челюсти" Шепелева

Давность и степень тяжести нанесенных экс-депутату повреждений будут определяться судебно-медицинской экспертизой.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению бывшего народного депутата Александра Шепелева о его «избиении и похищении».

Читайте такжеШепелев о своем "похищении": "сильно били" и требовали информацию "на действующую власть"Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Представительница спецслужбы еще раз подчеркнула, что во время вчерашнего задержания Шепелева сотрудники СБ действовали в рамках закона и не применяли силу.

"Подчеркнем, что по заявлению Шепелева военной прокуратурой сегодня возбуждено уголовное производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Прокурор определил подследственность в этом производстве за следователями Службы безопасности Украины. Соответственно, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит давность нанесения телесных повреждений и их степени тяжести. От себя лично могу посоветовать людям, которые не могут подождать завершения экспертизы, обратиться к специалистам, которые, на мой взгляд, даже по фото скажут, что синяки явно не вчерашние", - отметила она.

Ранее сообщалось, что задержанный экс-нардеп Александр Шепелев заявил в Печерском райсуде, где ему избирают меру пресечения, что ему сломали челюсть и похитили сотрудники военной прокуратуры. По его словам, фактическое похищение произошло раньше, чем задержание.

Как сообщал УНИАН, бывшего народного депутата подозревают в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебном подлоге.