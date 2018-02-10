Порошенко уверен, что миротворческая миссия ООН будет стимулировать вывод войск РФ из Донбасса

Он убежден, что эта миссия может выступать "твердым гарантом" режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск из оккупированной территории.

Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций может выступить твердым гарантом прекращения огня и достижения мира на оккупированном российско-террористическими войсками Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на странице Петра Порошенко в Facebook.

"Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира", - отметил президент.

Читайте такжеРоссийское миротворческое предложение является попыткой избежать ответственности на Донбассе - Carnegie

Он убежден, что эта миссия может выступать "твердым гарантом" режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск из оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией.