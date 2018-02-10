Порошенко уверен, что миротворческая миссия ООН будет стимулировать вывод войск РФ из Донбасса

19:02, 10 февраля 2018
Политика
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Порошенко уверен, что миротворческая миссия ООН будет стимулировать вывод войск РФ из Донбасса / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении на странице Петра Порошенко в Facebook. 

"Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира", - отметил президент.

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Он убежден, что эта миссия может выступать "твердым гарантом" режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск из оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией.

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