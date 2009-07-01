Единый центр поддерживает требования Партии регионов

Партия “Единый центр” настаивает на обязательном повышении прожиточного минимума.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на заявление ее лидера, народного депутата Игоря КРИЛЯ.

«Внеочередное заседание Верховной Рады должно продолжаться до тех пор, пока депутаты не проголосуют за повышение прожиточного минимума», – заявил И.КРИЛЬ.

По его мнению, «повысить прожиточный минимум нужно было еще полгода тому назад». «Это могло бы хотя бы частично компенсировать потери людей от роста цен, сокращения реальных доходов, обесценивания национальной валюты и других последствий бездарной экономической политики правительства. Повысить прожиточный минимум – это не право, а обязанность правительства и парламента», – отметил он.

И.КРИЛЬ заявил, что ему «откровенно жаль политические силы, которые стали соучастниками преступления правительства». «Сегодня фракции БЮТ, Блока Литвина и большая часть НУ-НС вместе с группой «За Украину» продемонстрировали, что они умеют думать о людях лишь перед включенными телекамерами. А когда нужно действовать – способны лишь оправдываться», – отметил депутат.

Лидер “Единого центра” отметил, что «эти фракции вместе с правительством должны объяснить политику двойных стандартов». «Сейчас за счет кредитов правительство раздает предвыборные взятки по 1000 гривен и спасает бизнес своих партийцев. А для того, чтобы на законодательном уровне гарантировать минимальный уровень социальной защиты, – денег нет. Это не экономическая политика, это попытка политического выживания за счет людей», – подчеркнул И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, на внеочередном заседании Верховная Рада создала рабочую группу по подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2009 год относительно размера прожиточного минимума и размера минимальной зарплаты. Сопредседателями группы избраны народные депутаты Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов), Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Ранее парламент отказался принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2009 год в отношении размера прожиточного минимума и зарплаты, внесенный членом фракции Партии регионов Михаилом ПАПИЕВИМ. Принятие этого документа поддержали лишь 212 народных депутатов из 406.

Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн.