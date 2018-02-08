Трамп назвал США "лучом света" для других наций

Президент США призвал к созданию мира, в котором будет больше справедливости и спокойствия.

Во время Национального молитвенного завтрака американский президент Дональд Трамп рассказал о необходимости стремиться к справедливости в мире.

Об этом сообщает USA Today.

Президент США призвал к созданию мира, в котором будет больше справедливости и спокойствия.

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«Пока наши глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землей свободных и смелых людей. И мы будем лучом света для других наций», — сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее ветер в аэропорту испортил прическу президенту США Дональду Трампу, обнажив лысину.