Австрия поддерживает украинские предложения по миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко

Вена уже выделила 5 миллионов евро гуманитарной помощи в связи с ситуацией на востоке Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Австрия поддерживает украинские предложения по размещению миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на оккупированном Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером ван дер Белленом сегодня в Вене.

«Мы довольны динамикой наших отношений как экономических, так и политических, поскольку существует полное понимание и полная координация между Украиной и Австрией в международных организациях», - заявил он.

Читайте такжеКонфликт на Донбассе вряд ли будет прекращен без миротворцев - Геращенко

Порошенко выразил благодарность Австрии за поддержку Украины в рамках ЕС. «Отдельно хотел подчеркнуть важность, и мы это обсуждали во время наших встреч, поддержки политики санкций в отношении РФ до полной имплементации Минских соглашений», - сказал глава государства.

По его словам, значительная часть разговора президентов Украины и Австрии была посвящена ситуации на Донбассе, где продолжается российская агрессия против Украины. «Я очень благодарен инициативам, начиная от гуманитарной помощи и заканчивая участием австрийских специалистов в гуманитарном разминировании, облегчении доступа к школам, детским садам... Мы это очень ценим, как и то, что Австрия предоставила 5 млн евро гуманитарной помощи Украине. Здесь прошли реабилитацию наши раненные воины», - добавил Порошенко.

«Спасибо за поддержку миссии миротворцев по мандату Совета безопасности ООН, украинских предложений, со стороны Австрии. Для нас это очень важно», - отметил президент Украины.