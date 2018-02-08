Австрия поддерживает украинские предложения по миротворческой миссии ООН на Донбассе - Порошенко

16:59, 08 февраля 2018
Политика
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Порошенко выразил благодарность Австрии за поддержку Украины в рамках ЕС / фото facebook.com

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером ван дер Белленом сегодня в Вене.

«Мы довольны динамикой наших отношений как экономических, так и политических, поскольку существует полное понимание и полная координация между Украиной и Австрией в международных организациях», - заявил он.

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Порошенко выразил благодарность Австрии за поддержку Украины в рамках ЕС. «Отдельно хотел подчеркнуть важность, и мы это обсуждали во время наших встреч, поддержки политики санкций в отношении РФ до полной имплементации Минских соглашений», - сказал глава государства.

По его словам, значительная часть разговора президентов Украины и Австрии была посвящена ситуации на Донбассе, где продолжается российская агрессия против Украины. «Я очень благодарен инициативам, начиная от гуманитарной помощи и заканчивая участием австрийских специалистов в гуманитарном разминировании, облегчении доступа к школам, детским садам... Мы это очень ценим, как и то, что Австрия предоставила 5 млн евро гуманитарной помощи Украине. Здесь прошли реабилитацию наши раненные воины», - добавил Порошенко.

«Спасибо за поддержку миссии миротворцев по мандату Совета безопасности ООН, украинских предложений, со стороны Австрии. Для нас это очень важно», - отметил президент Украины.

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Теги: #миротворцы на донбассе#Порошенко в Австрии#Украина и Австрия