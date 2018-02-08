Европейский суд удовлетворил жалобы экс-политзаключенного Афанасьева против России

По каждой из жалоб Афанасьеву присуждена компенсация в тысячу евро.

Европейский суд по правам человека удовлетворил две жалобы защиты бывшего украинского политзаключенного Геннадия Афанасьева на условия перевозок в российских тюремных транспортных средствах.

Читайте такжеУзник Кремля Клых спит на полу, жалуется на питание и надеется на обмен - адвокатКак сообщает «Крым. Реалии», об этом рассказал представитель правозащитной комиссии «Мемориал» в российской Республике Коми Эрнест Мезак.

«Суд рассмотрел две жалобы Геннадия Афанасьева на условия перевозки в тюремно-транспортных средствах в России. Одна из них касалась условий перевозки из Воронежской области в Республику Коми, а вторая по Республике Коми. Суд удовлетворил обе эти жалобы. По каждой из них ему присуждена компенсация – тысяча евро (около 33 тысяч гривен – ред.)», – заявил Мезак.

Напомним, украинский активист Геннадий Афанасьев был задержан в оккупированном Россией Симферополе 9 мая 2014 года. Он был одним из обвиняемых в деле так называемых «террористов группы Сенцова». 24 декабря 2014 года российский суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

Геннадий Афанасьев и еще один политзаключенный - Юрий Солошенко, вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года. Их обменяли на одесситов-представителей СМИ – Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых обвиняют в сепаратизме. Они были среди организаторов и активных участников так называемого «Народного совета Бессарабии».

Афанасьев рассказывал, что в российском заключении пострадал от пыток и побоев. Так, под пытками его заставили оговорить других украинских политзаключенных – Олега Сенцова и Александра Кольченко.