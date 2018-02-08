Кива потребовал от Парубия лишить Каплина половины зарплаты

Ранее, в эфире одного из телеканалов Кива заявил, что считает наибольшим грехом для мужчины отказ от своего ребенка и насилие над женщиной.

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива направил официальное обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с требованием заставить народного депутата Сергея Каплина выплатить алименты на своего ребенка.

«Осуществляя общественный мониторинг вопроса соблюдения прав детей, используя информацию «единого реестра должников», я узнал, что народный депутат Каплин Сергей Николаевич является злостным неплательщиком алиментов уже больше 10 лет (дата открытия производства — 23 января 2008 года)», — говорится в обращении Кивы.

Глава Соцпартии потребовал от Аппарата Верховной Рады сообщить, направляла ли исполнительная служба в адрес ВР постановление о взыскании с заработной платы Сергея Каплина, а также обеспечить взыскание 50% зарплаты нардепа в пользу законного представителя его несовершеннолетнего ребенка.

Ранее, в эфире одного из телеканалов Кива заявил, что считает наибольшим грехом для мужчины отказ от своего ребенка и насилие над женщиной.

«Такие люди недостойны уважения. Приходит политик, громогласно «заботится» о людях, а потом выясняется, что он наплевал на заботу о собственных детях. Это не мужчина. Ведь главная функция мужчины — защищать женщину, защищать ребенка. Все остальное — факультатив», — сказал Кива.

Напомним, что 5 февраля министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил о запуске Единого реестра должников, в котором уже более 75 тысяч записей о неплательщиках алиментов.

В реестре отмечено, что Сергей Каплин задолжал алименты в Кременчуге Полтавской области с 2008 года.