"Батькивщина" назвала причины, по которым жителям села необходимо в два раза поднять пенсию

Предложение «Батькивщины» проста – проиндексировать пенсию вдвое для всех, кто заработал соответствующий стаж на селе.

Фракция «Батькивщина» предлагает вдвое повысить пенсии для сельского населения.

Как сообщил первый заместитель председателя фракции Сергей Соболев в интервью журналистам в кулуарах парламента, соответствующий законопроект уже проходит процедуру регистрации в парламенте.

«Часть пенсионеров на селе не могут подтвердить ни один рабочий день до 1972 года. У людей не было трудовых книжек. Пенсионеры даже не имели паспортов. Есть часть тех, кто не может подтвердить свою работу после 1990 года. Именно поэтому предложение «Батькивщины» проста – проиндексировать пенсию вдвое для всех, кто заработал соответствующий стаж на селе», – сообщил политик.

Он также напомнил, что политическая сила Юлии Тимошенко не голосовала за изменения в пенсионное законодательство, потому что там не было предусмотрено индексации пенсий для сельского населения.

«Из 12 млн пенсионеров и 5 млн – это те, кто проживает в селе. В сельской местности в отдельных регионах количество пенсионеров составляет до 60% населения. И пенсия является их единственным заработком», – отметил Сергей Соболев.

Для примера он проанализировал ситуацию в Винницкой области, где проживает 423 тыс. пенсионеров, а средняя прибавка к их пенсиям составляет всего 123 грн. При этом работники крупных промышленных предприятий и государственные служащие получили прибавку в 2-4 тыс. грн, отметил парламентарий.

«В условиях инфляции, когда растут цены на продукты, на коммунальные услуги, этот вопрос надо урегулировать в первую очередь», – отметил первый заместитель председателя фракции.

По его словам, анализ пенсий в Винницкой области свидетельствует о том, что невозможно приравнять пенсии сельского населения к коэффициенту начисления пенсий городского населения.

Как пояснил Сергей Соболев, при проведении пенсионной реформы Тигипко во время режима Януковича-Азарова пенсионный стаж для крестьян, необходимый для начисления пенсии, был увеличен втрое. Такую же политику продолжили и в последнем пенсионном законе, добавил он.