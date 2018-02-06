Нуланд: автор досье на Трампа также давал отчеты о ситуации в Украине коммерческим клиентам

В 2014-2015 годах, этот автор имел ряд коммерческих клиентов, которые заказывали у него отчеты о том, что происходит в Украине.

Британский шпион Кристофер Стил, автор скандально известного досье о российских связях президента США Дональда Трампа, проданного ФБР и демократам, предоставлял подобную информацию Государственному департаменту в 2016 году. Об этом заявила бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Виктория Нуланд.

Читайте такжеЗамена Нуланд: Порошенко прокомментировал работу нового спецпредставителя США по ДонбассуОна также отметила: "если бы каждый член кампании Трампа, на которого россияне пытались повлиять, пошел бы в ФБР сразу, у нас, возможно, не было бы того бардака, который есть сейчас", передает RealClearPolitics.

"В течение кризиса в Украине в 2014-2015 годах, Крис Стил имел ряд коммерческих клиентов, которые заказывали у него отчеты о том, что происходит в России и Украине, что происходило между ними", - отметила Нуланд.

Она отметила, что Стил имел друга в Госдепе и "он предложил нам отчет бесплатно, чтобы мы могли также этим пользоваться. Это было одно из сотни источников, которые мы использовали, чтобы понять, что происходит", - отметила Нуланд.

Нуланд также отметила, что Стил передал краткое изложение на 2-4 страницы того, что он выяснил в рамках составления известного досье.

"Это не наша компетенция. Это должно идти в ФБР, если есть беспокойство о том, что на одного из кандидатов, или на выборы в целом может влиять Российская Федерация. Это должно расследовать ФБР". Так Нуланд описала свою реакцию на информацию из досье британского шпиона.

Как сообщалось ранее, компания Fusion GPS наняла консервативный сайт The Washington Free Beacon, чтобы провести расследование связей Трампа с россиянами. Они наняли разведчика и эксперта по России Кристофера Стила.

Стил, с помощью контактов в России, составил досье, которое описывает усилия Путина по развитию отношений с Трампом и его окружением, чтобы собрать материал, который можно использовать для шантажа.