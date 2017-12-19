Экс-чиновник НАТО рассказал, что может способствовать согласию Путина на ввод миротворцев на Донбасс

Попыткой сорвать минские соглашения называют в США вывод Россией своих наблюдателей с Донецкой и Луганской областей Украины.

В то же время спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер продолжает верить в возможность дипломатического урегулирования ситуации, говорится в сюжете ТСН.

"Мы оставляем открытые каналы связи, в январе я собираюсь снова встретиться со своим российским визави. Мы собираем все предложения по миротворцам и обсудим это с россиянами, а также французскими и немецкими представителями", - рассказал он.

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Американцы считают, что миротворческая миссия ООН может посодействовать завершению войны на Донбассе, однако путь к появлению голубых касок в регионе не является простым. "Если мы вводим миротворческий контингент, мы должны помнить, что Россия – сторона конфликта. И это означает, что она не может участвовать в миротворческой операции", - подчеркнула экс-советник НАТО по вопросам обороны Эвелин Фаркас. А бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу предлагает оставить вне миротворческой группы не только РФ, но и Украину. По его мнению, это может поспособствовать согласию Путина на ввод миротворцев, однако проблема скорости развертывания миссии все равно будет оставаться первоочередной. "Какая бы ни была миротворческая операция, она должна заходить очень быстро, чтобы быстро встать на место российских и пророссийских сил. Но ООН не умеет делать быстрых операций, это обычно длится по полгода", - пояснил Вершбоу.

Пока продолжаются переговоры, Россия предупредила США и Канаду, что поставки летального оружия Киеву сведут на нет все минские договоренности. Реакция на эти угрозы американского спецпредставителя не была приятной для Кремля. "Украина ведет войну на своей территории, защищаясь от оккупации, ее солдаты еженедельно гибнут там, защищая страну. Поэтому стоит смотреть на это не с точки зрения возможной эскалации конфликта, а исходя из того, как стране лучше защитить себя", - подчеркнул Волкер.