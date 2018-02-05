К Избирательному кодексу поступило больше поправок, чем к "судебной реформе" - Парубий

Речь идет о 4400 поправках, тогда как ранее рекорд составлял 4383.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что ко второму чтению нового Избирательного кодекса поступило уже больше поправок, чем ранее к масштабному законопроекту в рамках судебной реформы, который внес изменения в ряд кодексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на "ICTV".

Отвечая на вопрос относительно подготовки ко второму чтению нового Избирательного кодекса, спикер напомнил, что речь идет об упорядочивании системы выборов на всех уровнях и введения системы открытых списков на региональных округах.

"Это очень масштабный, объемный документ. И я считаю большой победой, что мы его приняли в первом чтении... по Состоянию на сегодня подано 4400 поправок", - сказал Парубий.

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Он напомнил, что до этого "самым длинным" законопроектом в истории украинского парламента был тот, который касался судебной реформы, - изменения в процессуальные кодексы, где было 4383 поправки.

"Так что наш закон общий достиг наивысшего уровня дискуссии - 4400 поправок", - отметил председатель ВР.

На вопрос, не является ли такое количество поправок попыткой затянуть принятия кодекса, Парубий отметил, что не хотел бы оценивать позиции авторов поправок, и добавил, что в основном поправки вносятся профессионально, но иногда "для затягивания времени".

"Вместе с тем, комитет сейчас прорабатывает все эти поправки, весь тот массив, который подан. Я понимаю, что можно идти на определенный компромисс. Например, я считаю, что можно выбросить часть, которая предусматривает определенные изменения в закон о выборах президента, - их можно забрать, они несущественны", - отметил глава ВР.

Однако, подчеркнул он, базовая вещь, которая есть в этом законодательстве, - это выборы в Верховную Раду Украины. "Оно касается и местных выборов. Но считаю базовыми открытые списки в Верховную Раду Украины", - отметил Парубий.

Он выразил надежду на продуктивную работу профильного комитета и его положительное решение.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс, представленный главой парламента Парубием и народными депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем.

За поддержку законопроекта №3112-1 проголосовали 226 (при необходимом минимуме 226) из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.