Новый избирательный кодекс учитывает участие жителей оккупированных территорий – нардеп

Проект Избирательного кодекса Украины предусматривает участие жителей оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей в выборах.

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Об этом в эфире "Право на владу" на канале "1+1" рассказал народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец, передает ТСН.

По его словам, избирательный округ в Херсонской области будет объединен с Крымом и оккупированной частью Донетчины и Луганщины.

Емец добавил, что для обеспечения участия в выборах переселенцев, которые имеют прописку на оккупированных территориях, нужно также принять закон о реинтеграции Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс, представленный председателем парламента Андреем Парубием и депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем.

За поддержку законопроекта №3112-1 проголосовали 226 (при необходимых минимум 226 - УНИАН) из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.