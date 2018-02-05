Кадровые вопросы и законопроекты по реформе парламента являются одними из основных на новой сессии — Парубий

ВР должна решить вопросы о составе ЦИК, об НБУ, омбудсмене и Счетной палате.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что кадровые вопросы и законопроекты по реформе парламента являются одними из прерогативных на новой сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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"У нас есть большой блок кадровых вопросов. И это будет тоже одна из прерогатив на весеннюю сессию", - сказал спикер и добавил, что речь идет о вопросах состава Центральной избирательной комиссии, о председателе Национального банка Украины, уполномоченном по правам человека, а также о Счетной палате.

Кроме того, он выразил надежду, что этой весной ВР сможет принять два важных для реформы парламента законы, которые были согласованы с европейскими партнерами. Речь идет о законопроекте по количеству комитетов ВР и их распределении.

"Это тоже, по моему убеждению, должна быть одна из прерогатив на весеннюю сессию", - добавил Парубий.