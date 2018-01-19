Парубий назвал приоритетом принятие важного для интеграции в НАТО закона на следующей сессии ВР

Среди приоритетов Верховной Рады Украины на следующую сессию - принятие закона о национальной безопасности Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий, закрывая седьмую сессию ВР восьмого созыва.

"Ключевым вопросом ВР может быть вопрос безопасности и обороны", - подчеркнул он.

"Вчера на Совете нацбезопасности и обороны мы утвердили законопроект о национальной безопасности Украины - масштабном системном законопроекте", - сказал Парубий.

По его словам, это важный документ как для "организации системы безопасности в Украине, так и чрезвычайно важный для интеграции Украины в НАТО, что является стратегическим и ключевым внешнеполитическим направлением Украинского государства и украинского парламента".

Парубий уверен, что этот законопроект будет быстро включен в повестку дня парламента, обсужден и одобрен ВР.