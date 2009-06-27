Ющенко: сегодня уже не так важна перестановка кресел

Правительство должно заниматься не кадровыми ревизиями, а борьбой с экономическим кризисом.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью телеканалу "Интер", которое он дал по завершению VII съезда партии "Наша Украина".

"Сегодня уже не так важна перестановка кресел. Правительство должно владеть программой антикризисных системных действий. Пересадка музыкантов мало что добавляет", - отметил глава государства.

По его мнению, кадровые изменения лишь добавляют "нестабильности и нервозности".

Во время интервью В.ЮЩЕНКО также очертил свое видение шагов для преодоления экономического кризиса.

Отдельное внимание было предоставлено вопросу о внесения изменений в Конституцию Украины и пакету других вопросов.

Интервью выйдет в воскресенье, 28 июня.

Как сообщал УНИАН, 1 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором на голосование будут поставлены кадровые назначения в правительстве.

Инициатива созыва внеочередного заседания парламента принадлежит фракции БЮТ.