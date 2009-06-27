Кириленко во фракции НУ-НС насчитал 9 кандидатов в Президенты

Народный депутат, лидер депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что члены партии «Народный Союз Наша Украина», которые входят в коалицию, не выполнят решение съезда о выходе из нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

При этом В.КИРИЛЕНКО заявил, что «убежден, что никакое решение съезда не изменит ситуацию в коалиции».

«Даже если партия примет решение, то привычка в «Нашей Украине» такая, что никто этого решения выполнять не будет», - добавил он.

При этом он подчеркнул, что «это плохо, и это сыграло с нами злую шутку на протяжении последних 5 лет”.

По его словам, сегодня на съезде будет рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании в коалиции членов партии НСНУ, и это уже не столько «политический вопрос, сколько вопрос морально-этического плана».

Говоря о ситуации во фракции НУ-НС, В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что она является сложной потому, что «во фракции НУ-НС я уже насчитал 9 кандидатов в Президенты».